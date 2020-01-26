مخاوف من كورونا.. السعودية تدعو رعايها في هونج كونج للمغادرة

دعت القنصلية السعودية في هونج كونج رعاياها الزائرين والمقيمين إلى المغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.ونصحت القنصلية عبر حسابها على "تويتر" المواطنين بتأجيل زيارتهم المجدولة إلى هونج كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية.وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد لـ56 حالة.ودفع تفشي الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان عاصمة الصينية لتعزيز الإجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام في عشر مدن وإغلاق المعابد خلال السنة القمرية الجديدة، وإغلاق جزء من سور الصين العظيم.