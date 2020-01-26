الكويت تنفي رصد أي حالة «كورونا»

نفى مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الكويتية، الدكتور فهد الغملاس، تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في الكويت أو الدول المجاورة لها.وأشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية البلاد من هذا الفيروس، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع منظمة الصحة العالمية للاطلاع على آخر التطورات، وفقا لما أعلنته جريدة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إنّ التشخيص الفيروسي متوافر بالكويت حيث تم تحديث آلية التعامل معه وتوزيعها على العاملين بالقطاع الصحي.يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه الكويت من مراقبة وفحص الركاب في مطار الكويت الدولي لرصد جهود الجهات المعنية لمتابعة الإجراءات الوقائية لمنع دخول الفيروس الجديد خصوصا الفحص الحراري الذي تجريه وزارة الصحة.