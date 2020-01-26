أردوغان يبدأ زيارة إلى الجزائر وجاميبا والسنغال

يبدأ اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى الجزائر وجاميبا والسنغال، وفقًا لما أعلنته دائرة الاتصال في​الرئاسة التركية​، على أن تنتهي هذه الزيارات بعد غد الثلاثاء.وأضافت الرئاسة التركية في بيانها أن زيارة أردوغان تأتي استجابة لرؤساء الدول المذكورة والتي سيتم زيارتها ابتداء من اليوم الأحد.وتابعت في بيان أنّ "اردوغان سيبحث مع المسؤولين في تلك الدول العلاقات الثنائية بجوانبها كافة، مع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية".زيارة أردوغان إلى الجزائر هي الأولى من نوعها عقب تولي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سدة الحكم في الجزائر، كما تعد زيارتها لجامبيا أول زيارة لرئيس تركي لهذا البلد الأفريقي.