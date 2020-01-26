موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة النجم الساحلي، اليوم الأحد، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي التونسي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.ويتصدر الهلال السوداني المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط من 5 مواجهات، ويأتي النجم الساحلي التونسي وصيفًا بنفس عدد النقاط من 4 مواجهات، ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بـ7 نقاط من 4 مواجهات، بينما يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي الترتيب بنقطة وحيدة من 5 مواجهات.ولابد على الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم الساحلي في مباراة اليوم؛ لتنجب الدخول في الحسابات الشائكة حول المجموعة ومن يصعد منها، قبل المواجهة الأخيرة له أمام الهلال السوداني في ملعبه.موعد مباراة الأهلي والنجم الساحليتقام مباراة الأهلي والنجم الساحلي في التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب السلام، في دوري أبطال إفريقيا.القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحليتنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم عبر فضائية "bein sports hd 1"، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية والقناة الثانية الأأرضية بالمجان.