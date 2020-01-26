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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تجهز لإجلاء رعاياها من «ووهان» الصينية

الأحد 26/يناير/2020 - 07:54 ص
ووهان
ووهان
وكالات
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إجلاء رعاياها من مدينة "ووهان" الصينية، تحسبًا لتفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إنها ستنقل موظفيها العاملين بقنصليتها بمدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة وستوفر عددًا محدودًا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين العاديين على متن طائرة لمغادرة بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن "بعض المواطنين الأمريكيين سيكونون قادرين على ركوب رحلة تغادر ووهان في 28 يناير متجهة إلى سان فرانسيسكو، كما أن الأفراد المعرضين لمخاطر أكبر لفيروس كورونا سيحصلون على الأولوية".

ودفع تفشي الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي الصين لتعزيز الإجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام في عشر مدن وإغلاق المعابد خلال السنة القمرية الجديدة وإغلاق جزء من سور الصين العظيم.

وأثار تفشي فيروس كورونا الجديد حالة من القلق لأنه ما زال هناك كثير من الغموض يكتنفه مثل مدى خطورته ومدى سهولة انتقاله بين البشر، ويمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي الذي يكون مميتا في بعض الحالات.

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