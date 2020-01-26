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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موضة محظورة تعود ماركل لارتدائها بعد تخليها عن منصبها الملكى

الأحد 26/يناير/2020 - 06:01 ص
ماركل
ماركل
سلمى بدر
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تنحى دوقا ساسيكس الأمير هاري وزوجته الأميرة ميجان ماركل، في أول عام 2020، وتنازلا عن أداء مهامهما كأفراد في العائلة المالكة، وقررا تقسيم وقتهم بين المملكة المتحدة وكندا، وصدم الكثيرين بهذا القرار، الذي نتوقع أن تكون بسببه حياتهم مختلفة تماما خارج حدود الواجبات الملكية، وأن تمتد التغييرات أيضا لتشمل خزانة ملابس وخط أزياء ميجان ماركل.

وبالرغم من أنهم الأميرين سيحضران الكثير من المشاريع والحفلات الخيرية، إلا أنه لن يكون هناك تدخل من قبل الملكة اليزابيث، مما يعني أن ميجان ماركل لن تشعر بأي ضغط عليها لارتداء أشياء تتماشى مع قواعد الأزياء الملكية، وقد تعود ماركل لارتداء بعض الصيحات المحظورة المفضلة لديها قبل دخول العائلة الملكية، التي كانت كالتالي:

الجينز الممزق:
شوهدت ماركل مرات عديدة قبل زفافها إلى هاري، وهي ترتدي بنطلون الجينز الممزق، لكن بعد أن أصبحت دوقة ساسيكس، تخلصت من تلك الصيحة، واستبدلتها بصيحة بنطلون سكيني جينز الأسود.


طلاء الأظافر الداكن:
في قواعد الموضة الملكية هناك قاعدة غير معلن عنها تخص طلاء الأظافر، حيث غالبا ما تختار عضوات العائلة الملكية ظلال محايدة مثل النيود والوردي الفاتح ونادرا ما يخترن الألوان الداكنة، في إحدى المرات وضعت كيت ميدلتون طلاء أظافر في ظلال برجندي وتلقت الكثير من الانتقادات، حيث انصب تركيز الصحافة على أظافرها بدل الحدث الملكي، وبانسحاب ميجان من الحياة الملكية يمكن أن تعود إلى اختيار الألوان الداكنة المفضلة لديها قبل الزواج.


الساقان العاريتان:
كانت ميجان ماركل دائما تتجاهل قاعدة ارتداء الجوارب، لعدة مرات في الماضي، بالرغم من أن الملكة إليزابيث تفرض على جميع نساء العائلة الملكية بما فيهم دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون"، ارتداء الجوارب الطويلة حتى لو كانت شفافة أثناء أداء الواجبات الملكية، والآن تتمتع ماركل بمزيد من الحرية في التخلص من الجوارب.


الليجينز:
تم تصوير ماركل قبل انضمامها إلى العائلة المالكة وهي ترتدي الليجينز أثناء حضورها دروس اليوجا، لكن بعد أن أصبحت في دائرة الضوء كدوقة ساسيكس، استبدلته بالبنطلون الرسمي الأسود الأنيق، ومنذ الانتقال إلى كندا قبل أسابيع تم تصويرها بالفعل وهي ترتدي الليجينز مرة أخرى.

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