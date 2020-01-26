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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. نظر طعن رئيس مصلحة الجمارك على حبسه 10 سنوات

الأحد 26/يناير/2020 - 03:54 ص
جمال عبد العظيم
جمال عبد العظيم
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تنظر، اليوم الأحد، محكمة النقض، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق على حكم السجن المشدد 10 سنوات.

كانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت في أبريل 2019 حكمًا بمعاقبة جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، لإدانته بتلقي مبالغ مالية وهدايا على سبيل الرشوة وبراءة باقي المتهمين بالقضية.

أحال النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات في ديسمبر 2018؛ لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.

ووجهت النيابة العامة للمتهم جرائم الحصول على كسب غير مشروع بلغ 768 ألفًا و935 جنيهًا نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.

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