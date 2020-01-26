كوريا الجنوبية تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، بحسب تقرير إخباري.وذكرت وكالة أنباء يونهاب، نقلا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه ثبت إصابة شخص، يبلغ من العمر 54 عاما، كان يقيم في مدينة ووهان الصينية، وعاد إلى كوريا الجنوبية يوم الاثنين الماضي، وكشفت الفحوص الطبية إصابته بالفيروس الجديد الذي أودى بحياة 56 شخصا في الصين حتى الآن.وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي يسبب مرضا يشبه الالتهاب الرئوي.