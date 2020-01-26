رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: 37 جينًا مرتبطًا بمرض التوحد

الأحد 26/يناير/2020 - 03:24 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
طباعة
تنشغل المئات من الدراسات في تفسير السبب الرئيسي الذي يصيب الأطفال بمرض التوحد، غير أن الدراسة الجديدة يبدو أنها فتحت أملًا لملايين الأطفال بالشفاء مع اكتشاف 37 جينًا مرتبطًا بالاضطراب، في دراسة هي الأكبر من نوعها على الإطلاق، بحسب وصف صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتكمن أهمية الدراسة الجديدة في توسعها بالعينة المشمولة في البحث، إذ قام العلماء في مركز سيفر للتوحد للبحوث والعلاج في جبل سيناء في نيويورك Mount Sinai Health System بجمع وتحليل أكثر من 35 ألف عينة من الحمض النووي لمرضى التوحد في 50 مستشفى حول العالم، ثم تعقبوا الحمض النووي للطفرات، حيث حددوا 102 طفرة جينية تؤثر على نمو المخ أو وظيفته، إلا أن هناك 37 جينًا مشتركًا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض التوحد.

وقال الدكتور النفسي جوزيف بوكسبوم، مدير المركز الطبي: «سيتم تطوير عقاقير جديدة بناء على النتائج المنشورة، مع الجينات التي تم تحديدها يمكننا أن نبدأ في فهم ما تغيرات الدماغ التي تحدث عند الإصابة بالتوحد، والبدء في النظر في أساليب علاج جديدة»."واعتبرها: «دراسة تاريخية سواء بالنسبة لحجم العينات أو الجهود التعاونية الدولية الكبيرة التي تحتاجها».

وتابع الدكتور «بوكسموم»، أنه يستطيع الكثير من المصابين بمرض التوحد أن يعيشوا حياة طبيعية نسبيًا، بينما يحتاج آخرون إلى الدعم طوال الوقت، وأولئك الذين يعانون من هذه الحالة يجدون صعوبة في التواصل مع الآخرين.

وعلى الرغم من أن اضطراب طيف التوحد يصيب الكثير من الأطفال حول العالم، إلا أنه ما يزال حالة غير معروفة، ويمكن أن يكون تشخيصه طويلًا ومجهدًا.

وبحسب الصحيفة البريطانية نفسها، يؤثر مرض التوحد والحالات ذات الصلة مثل متلازمة أسبرجر على أكثر من طفل من كل 100 طفل بريطاني، أي أكثر بعشر مرات عن الـ 30 عامًا الماضية، وفي الولايات المتحدة يصاب واحد من كل 68 شخصًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 ريختر تضرب تركيا

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من العراق على بيع أرض سفارتها في واشنطن

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 29 قتيلًا وأكثر من 1000 مصاب

منذ حوالي 13 ساعة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

الصور

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

الأكثر قراءة

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

بريطانيا تصدر عملات معدنية تذكارية بمناسبة الخروج من الاتحاد الأوروبى

دراسة: 37 جينًا مرتبطًا بمرض التوحد

لتخفيف الوزن.. نظام غذائي يجمع بين الصيام وحمية البحر المتوسط

دراسات: معدل الإصابة بفيروس كورونا يجعل من الصعب السيطرة عليه

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

خولة حمدى: بركان الفلبين سببًا لكتابة «أرنى أنظر إليك»

«حبة البرد» ديوان جديد للشاعر علوان الجيلاني

حكايات جحا الصقلي.. ندوة لـ«قومي الترجمة» غدا بمعرض الكتاب

صالون دمياط الثقافي يكرم فريق Q IN Math (صور)