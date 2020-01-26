رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان يطلب من الرئيس العراقى هوية تنسبه للنبى إبراهيم

الأحد 26/يناير/2020 - 03:11 ص
بابا الفاتيكان _
بابا الفاتيكان _ برهم صالح
طباعة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صالح: العراق يتطلع لتعزيز علاقاته الخارجية

رئيس الجمهورية العراقية يستقبل أمين سر دولة الفاتيكان

محمد حسين ودعاء فهيم.. مصريان في الفائزين بجائزة الطيب صالح

ضبط 31 سائقًا لتعاطيهم مواد مخدرة أثناء القيادة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

منذ يوم

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

منذ يوم

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

منذ حوالي 15 ساعة

الإخوان على أبواب السلطة.. صحيفة فرنسية تحذر من تنبؤات «الخضوع»

الصور

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

الأكثر قراءة

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

بريطانيا تصدر عملات معدنية تذكارية بمناسبة الخروج من الاتحاد الأوروبى

دراسة: 37 جينًا مرتبطًا بمرض التوحد

لتخفيف الوزن.. نظام غذائي يجمع بين الصيام وحمية البحر المتوسط

دراسات: معدل الإصابة بفيروس كورونا يجعل من الصعب السيطرة عليه

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

خولة حمدى: بركان الفلبين سببًا لكتابة «أرنى أنظر إليك»

«حبة البرد» ديوان جديد للشاعر علوان الجيلاني

حكايات جحا الصقلي.. ندوة لـ«قومي الترجمة» غدا بمعرض الكتاب

صالون دمياط الثقافي يكرم فريق Q IN Math (صور)