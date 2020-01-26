رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
عالم
ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد لـ56 قتيلًا
الأحد 26/يناير/2020 - 03:08 ص
صورة ارشيفية
نغم رأفت
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 9 ساعات
هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 ريختر تضرب تركيا
منذ حوالي 6 ساعات
«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي
منذ حوالي 11 ساعة
وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة
منذ يوم
وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول
الصور
عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق
طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب
محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)
20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة
صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر
الأكثر قراءة
«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي
منذ حوالي 6 ساعات
«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم
منذ حوالي 7 ساعات
لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى
منذ حوالي 13 ساعة
وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة
منذ حوالي 11 ساعة
المزيد
إنفوجراف
أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)
خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)
طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)
«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)
أيام زمان
لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة
منذ حوالي 13 ساعة
لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى
منذ حوالي 13 ساعة
«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة
منذ يوم
ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول
منذ يوم
المزيد
نجم الساعة
لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة
منذ حوالي 13 ساعة
الصحة
تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى
منذ ساعتين و 23 دقيقة
دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري
منذ حوالي 8 ساعات
تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»
منذ حوالي 19 ساعة
الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل
منذ حوالي 19 ساعة
المزيد
منوعات
بريطانيا تصدر عملات معدنية تذكارية بمناسبة الخروج من الاتحاد الأوروبى
منذ ساعة و 27 دقيقة
دراسة: 37 جينًا مرتبطًا بمرض التوحد
منذ ساعة و نصف
لتخفيف الوزن.. نظام غذائي يجمع بين الصيام وحمية البحر المتوسط
منذ أقل من ساعتين
دراسات: معدل الإصابة بفيروس كورونا يجعل من الصعب السيطرة عليه
منذ ساعتين
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد
الثقافة
خولة حمدى: بركان الفلبين سببًا لكتابة «أرنى أنظر إليك»
منذ حوالي 4 ساعات
«حبة البرد» ديوان جديد للشاعر علوان الجيلاني
منذ حوالي 8 ساعات
حكايات جحا الصقلي.. ندوة لـ«قومي الترجمة» غدا بمعرض الكتاب
منذ حوالي 9 ساعات
صالون دمياط الثقافي يكرم فريق Q IN Math (صور)
منذ حوالي 9 ساعات
المزيد