لتخفيف الوزن.. نظام غذائي يجمع بين الصيام وحمية البحر المتوسط

قالت نتائج دراسة جديدة من جامعة أوتاجو إن الجمع بين الصيام عن الطعام لبضع ساعات والنظام الغذائي للبحر المتوسط يخفّف الوزن بسرعة.ويعتمد هذا النظام الغذائي على أكل الأسماك 3 مرات في الأسبوع على الأقل، وتناول الحبوب والمكسرات وزيت الزيتون بشكل رئيسي، وتجنّب اللحوم الحمراء.ويتطلّب الصيام عن الطعام، بهدف التخسيس، الامتناع عن تناول الوجبات لمدة 12 ساعة كاملة، وتناول وجبتين رئيسيتين، وعدم تأخير العشاء، والحصول على 7 ساعات من النوم على الأقل، وشرب ما لا يقل عن 6 أكواب من الماء.ويتضمن الاقتراح الامتناع عن تناول الأطعمة منذ الساعة 7 في الصباح، وحتى الساعة 8 في المساء، وتعتمد الوجبات الخفيفة على المكسرات والفواكه والحليب قليل الدسم، بينما تشكل الحبوب والخضروات والبقول العناصر الرئيسية للوجبتين الرئيسيتين، أما البروتين الحيواني فيقتصر على الأسماك فقط.وتستهدف الحمية الغذائية التي تقترحها الدراسة الجديدة تقليل مدخلات الجسم من السعرات الحرارية بمقدار 250 إلى 500 سعرة يوميًا للمرأة، و500 إلى 600 يوميًا للرجل.ويفقد الجسم الكثير من الوزن خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من اتباع هذه الحمية.