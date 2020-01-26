محمد صبحى يواصل تقديم مسرحية «أنا والنحلة والبدور»

يواصل النجم محمد صبحي عروض مسرحياته في مدينة أبوسنبل، حيث يستأنف اليوم تقديم عرضه المسرحي الجديد "أنا والنحلة والدبور" والمقرر أن يستمر حتى يوم 31 من شهر يناير الجاري.ويناقش الفنان محمد صبحي من خلال مسرحية "أنا والنحلة والبدور" قضية المرأة وعلاقتها بالرجل وإعلاء لدور وشكل المرأة فى المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية؛ انطلاقا من كوميديا الموقف.ويشارك في العرض المسرحي "أنا والنحلة والدبور" عدد من الفنانين وهم كل من، الفنان عبدالرحيم حسن والفنانة سماح السعيد، وحازم القاضى، وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبدالرحمن محمود، وقام بكتابتها قصة وسيناريو المسرحية المؤلف أيمن فتيحة.