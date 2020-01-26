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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبى وكتائب الوفاق جنوب طرابلس

الأحد 26/يناير/2020 - 02:01 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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تجددت الاشتباكات بين الجيش الليبي وكتائب الوفاق جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وذلك وفقًا لما نشرته قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أعلنت فى وقت سابق إسقاط قوات الدفاع الجوى لطائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، وكانت تحاول الإغارة على موقع وحدات الجيش الليبي في طرابلس.

كان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى أكد فى تصريحات سابقة، أنه تمت الموافقة على وقف إطلاق النار نزولاً على رغبة دول صديقة رغم وصول الجيش إلى قلب طرابلس، مضيفاً: "قواتنا ملتزمة التزامًا كاملا بوقف إطلاق النار بينما سجلنا خروقات قامت بها ميليشات السراج".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى استثنائى: "رصدنا وصول أسلحة بحرا وجوا إلى ميليشيات السراج بطرابلس فى فترة وقف إطلاق النار"، مردفاً: "رصدنا تركيب منظومة دفاع جوى فى مطار معيتيقة وإنزال قوات معادية من تركيا وسوريا".

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبى، إلى أنه لا أوامر حتى الآن بالرد العسكرى على خروقات ميليشيات طرابلس، مؤكداً أن الجيش الليبى لديه الجاهزية الكاملة للرد على الخروقات ولن يساوم على تضحيات الشعب.

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