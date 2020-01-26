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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح مشروع الـ100 عالم

الأحد 26/يناير/2020 - 01:59 ص
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفعاليات العلمية لمشروع الـ100 عالم، ظهر اليوم الأحد، في القاعة الكبرى بمسجد النور بالعباسية.

ويحضر فعاليات الافتتاح، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وأعلن وزير الأوقاف، إطلاق مشروع الـ100 عالم في ديسمبر المقبل، كأبرز برامج الوزارة في تجديد الخطاب الديني.

وأشار إلى أنه سيشرف على البرنامج بنفسه خطوة بخطوة من بداية الاختيار إلى مراحل الإعداد داخليًا وخارجيًا.

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