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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزور السودان

الأحد 26/يناير/2020 - 01:58 ص
أخيم اشتاينر
أخيم اشتاينر
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وصل إلى الخرطوم، مساء أمس السبت، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم اشتاينر، على رأس وفد من مسئولي الأمم المتحدة؛ للقاء كبار المسئولين السودانيين، خلال زيارة تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وكان في استقبال المسئول الدولي في مطار الخرطوم، السفيرة إلهام إبراهيم محمد، الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، والسفيرة نادية محمد خير، مدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن الزيارة تأتي في إطار السعي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعهدات التي قدمها البرنامج للحكومة الانتقالية، ومتابعة لنتائج لقاء اشتاينر مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي.

وتهدف الزيارة إلى دعم جهود التنمية المستدامة بالسودان، ورفع الكفاءة المؤسسية، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني بالمشروعات التنموية الحيوية، وتنفيذ برامج بناء القدرات للعاملين بالدولة، وبناء السلام، والمساهمة في استقطاب دعم المجتمع الدولي للسودان.

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