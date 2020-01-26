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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الصورة الأولى لمسلسل «البرنس» لمحمد رمضان

الأحد 26/يناير/2020 - 01:58 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
حسن أمين
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يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل اسم «البرنس»، والمقرر أن يشارك به ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

وكشف محمد رمضان عن الصورة الأولى له في شخصيته بالمسلسل والتي ظهر فيها بزي شتوي وهو مرتدي نظاره شمسية، من أحد المشاهد بالعمل.

وصور محمد رمضان أمس السبت عدد من مشاهد المسلسل داخل الديكور المخصص للعمل بالحي الريفي في مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويحاول المخرج محمد سامي إنهاء أكبر عدد ممكن من المشاهد قبل حلول شهر رمضان المبارك، ليتفادى ضغط التصوير بالتزامن مع عرض العمل.

مسلسل «البرنس» بطولة نور اللبنانية، وعبدالعزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبدالعزيز وسلوى عثمان وريم سامي ومحمد علاء وأحلام الجريتلي وتأليف وإخراج محمد سامي.

«البرنس» الاسم النهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل «الأسطورة» ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبدالحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبدالمعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال «البرنس╤، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة.
الصورة الأولى لمسلسل «البرنس» لمحمد رمضان
الصورة الأولى لمسلسل «البرنس» لمحمد رمضان

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