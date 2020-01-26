الشرطة اليونانية تضبط 1.2 طن من الكوكايين غرب البلاد

كشف متحدث باسم الشرطة اليونانية، أمس السبت، النقاب عن ضبط 1.2 طن من الكوكايين داخل أحد المنازل الواقعة غرب اليونان، تقدر بنحو 233 ألف يورو.وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن المتحدث أوضح أن الشرطة ألقت القبض على 8 أشخاص ينتمون إلى عصابة دولية لتهريب المخدرات، خلال مداهمة المنزل الواقع في ميناء "استاكوس"، مشيرا إلى أن كمية الكوكايين التي تم ضبطها تقدر بنحو 233 ألف يورو أو ما يعادل 257 ألف دولار أمريكى، غير أن الأرباح المتوقعة من هذه الصفقة تتجاوز نحو 50 مليون يورو، أو ما يعادل 55 مليون دولار أمريكي.وقال المتحدث إن العصابة الدولية قامت بجلب الكوكايين من إحدى دول الكاريبي، التي لم يحددها على وجه الدقة، حيث كانت في طريقها للبيع داخل الدول الأروبية.