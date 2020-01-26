كندا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ«كورونا»

أعلنت الحكومة الكندية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، بين أحد السكان العائدين من الصين.وقالت سلطات الصحة العامة فى تورونتو، بحسب وكارة «رويترز»، إنها تلقت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى أحد السكان الذى عاد فى الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية.وأوضحت السلطات الكندية تفاصيل الحالة الصحية للمصاب، مشيرة إلى أن "هذا الشخص فى حالة مستقرة ويعالج فى المستشفى".