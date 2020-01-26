«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 7 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانًا والرياح معتدلة.كما يتوقع الخبراء، أن تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه، من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 07 17شبين الكوم 08 17طنطا 09 16دمنهور 10 17الإسكندرية 09 18بلطيم 10 17مطروح 09 16السلوم 08 16سيوة 04 18بورسعيد 10 17دمياط 10 17الزقازيق 09 17الإسماعيلية 07 18السويس 08 18العريش 07 15رفح 07 15رأس سدر 10 17نخل 02 15نويبع 10 20طابا 06 17كاترين 00 11الطور 10 19شرم الشيخ 12 20الغردقة 10 21مرسى علم 11 21الفيوم 07 18بنى سويف 07 18المنيا 06 19أسيوط 05 17سوهاج 06 18قنا 08 19الأقصر 06 20أسوان 09 21أبوسمبل 09 20الوادى الجديد 07 20شلاتين 14 22أبو رماد 14 21حلايب 16 19رأس حدربة 15 19