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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 7 درجات

الأحد 26/يناير/2020 - 08:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالهادي أبوطالب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانًا والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء، أن تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه، من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 07 17

شبين الكوم 08 17

طنطا 09 16

دمنهور 10 17

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 17

مطروح 09 16

السلوم 08 16

سيوة 04 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 09 17

الإسماعيلية 07 18

السويس 08 18

العريش 07 15

رفح 07 15

رأس سدر 10 17

نخل 02 15

نويبع 10 20

طابا 06 17

كاترين 00 11

الطور 10 19

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 10 21

مرسى علم 11 21

الفيوم 07 18

بنى سويف 07 18

المنيا 06 19

أسيوط 05 17

سوهاج 06 18

قنا 08 19

الأقصر 06 20

أسوان 09 21

أبوسمبل 09 20

الوادى الجديد 07 20

شلاتين 14 22

أبو رماد 14 21

حلايب 16 19

رأس حدربة 15 19

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