احتجاجات وسط العاصمة اللبنانية بيروت ضد حكومة حسان دياب.. صور

تظاهر المئات فى بيروت، صباح الأحد، رفضًا للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب؛ لاعتقادهم أنها لا تلبى مطالب يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبى قبل مئة يوم ضد الطبقة السياسية، وانطلقت المسيرات عند الثانية بعد الظهر، بالتوقيت المحلي، من نقاط عدة في بيروت قبل أن تلتقى فى ساحتى رياض الصلح والشهداء فى وسط العاصمة فى ظل إجراءات مشددة اتخذتها القوى الأمنية والجيش، وهتف المتظاهرون "ثورة، ثورة" وحملوا لافتات كُتب عليها "لا ثقة" بالحكومة.وأعرب المتظاهرون عن شعورهم بأن هذه الحكومة لا تستجيب لما طالبوا به من حكومة إنقاذ، مؤلفة من اختصاصيين وبعيدًا عن المحاصصة الطائفية.