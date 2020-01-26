رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن ينفى التراجع عن عن فك الارتباط مع الضفة الغربية

الأحد 26/يناير/2020 - 04:19 ص
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
وكالات
طباعة
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه لا صحة لموضوع العودة عن قرار فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية، موكدًا أن موضوع فك الارتباط لم يطرح لا في السابق ولا في الوقت الحاضر.

وقال «الصفدي»، إن الأردن سيتعامل مع الخطة الأمريكية للسلام المعروفة بـ«صفقة القرن» وفقًا للثوابت الأردنية، وبما يصب في حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا.

وأضاف«الصفدي»، خلال لقاء صحفي، أن الأردن لم يطلع على أي تفاصيل متعلقة بشأن هذه الخطة، معيدًا التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة هي أولوية ومصلحة وطنية أردنية عليا، كما هي مصلحة فلسطينية.

ودعا الوزير الأردني إلى بلورة موقف عربي موحد حيال حل القضية الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال مساء السبت إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي ستكشف عنها الإدارة الأمريكية قريبًا ستكون «تاريخية»، وذلك مع قرب توجهه إلى واشنطن لمناقشة هذه المبادرة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خطته للسلام التي تم تأجيلها مرارًا سيتم الكشف عنها، الثلاثاء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

«بتأكل وتتحرك».. تفاصيل الحالة الصحية لنادية لطفي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 ريختر تضرب تركيا

منذ يوم

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

منذ حوالي 6 ساعات

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

الصور

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

الأكثر قراءة

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

بريطانيا تصدر عملات معدنية تذكارية بمناسبة الخروج من الاتحاد الأوروبى

دراسة: 37 جينًا مرتبطًا بمرض التوحد

لتخفيف الوزن.. نظام غذائي يجمع بين الصيام وحمية البحر المتوسط

دراسات: معدل الإصابة بفيروس كورونا يجعل من الصعب السيطرة عليه

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

خولة حمدى: بركان الفلبين سببًا لكتابة «أرنى أنظر إليك»

«حبة البرد» ديوان جديد للشاعر علوان الجيلاني

حكايات جحا الصقلي.. ندوة لـ«قومي الترجمة» غدا بمعرض الكتاب

صالون دمياط الثقافي يكرم فريق Q IN Math (صور)