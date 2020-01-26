«بوينج» تسيِّر أول رحلة لأكبر طائرة ركاب في العالم

أكملت شركة «بوينج» بنجاح، أمس السبت، أول رحلة لأكبر طائرة ركاب في العالم ذات محركين من طراز 777 إكس، تمهيدًا لدخولها الخدمة عبر القارات العالم القادم 2021.وهبطت الطائرة التي يبلغ طولها 252 قدما في بوينج فيلد قرب وسط سياتل في الساعة الثانية مساء، بعد طيرانها لأول مرة أكثر من ثلاث ساعات، وهو ما يمثل بداية عام من الاختبارات قبل دخولها الخدمة عبر القارات في 2021، وفقا لما أعلنته رويترز، اليوم الأحد.كان مسئول تنفيذى كبير فى بوينج، قال في تصريحات سابقة، إن جهود الشركة لبناء أكبر طائرة ذات محركين فى العالم، الطائرة 777 اكس، مازالت تواجه تحديات فيما يتعلق بالمحرك التوربينى الجديد جي.إي9 اكس من جنرال إلكتريك.