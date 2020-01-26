نظر طعن المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزى السابق.. اليوم

تنظر محكمة النقض اليوم الأحد، طعون المتهمين بقضية قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق «هشام رامز» وسرقة سيارته، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقًا.وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للثامن قتلوا المجنى عليه رأفت السيد نبيل عمدًا مع سبق الإصرار، وبيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم، وأعدوا لذلك الغرض بنادق خرطوش، ولدى مشاهدتهم لسيارة المجنى عليه استوقفوه فهب لمقاومتهم، فأطلق المتهمون وابلًا من الأعيرة النارية تجاهه، مما أدى إلى مصرعه.ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.