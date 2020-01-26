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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل أحد المسعفين في بغداد بقنبلة دخانية

الأحد 26/يناير/2020 - 12:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نغم رأفت
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أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بمقتل أحد المسعفين في بغداد إثر قنبلة دخانية، في ظل تصاعد الاحتجاجات والاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين بالعاصمة العراقية.

كانت مصادر طبية عراقية أعلنت في وقت سابق، أمس السبت، سقوط 4 قتلى برصاص الأمن العراقى فى بغداد وجنوب البلاد على خلفية تصاعد الاحتجاجات التى يشهدها العراق ومحاولة الأمن العراقى فتح الطرق وإزالة الحواجز الخرسانية فى مناطق الاعتصامات.

فيما نقلت أرتال عسكرية، السبت، بشكل مستمر عناصر مكافحة الشغب لتتجه إلى ساحة الوثبة في بغداد، حسب فضائية "سكاي نيوز" العربية.

وفي سياق متصل، أكدت قيادة عمليات الرافدين، في بيانها، أنها لن تسمح بقطع الطرق أو حرق الإطارات تحت أي مسمى، لافتة أن الوضع الأمني في جميع المحافظات ممتاز باستثناء ذي قار، كما أشارت إلى أن القوى الأمنية ستنتشر في المناطق التي انسحب منها المتظاهرون.

واقتحمت القوات الأمنية في مدينة البصرة، السبت، ساحة الاعتصامات، وفضّت الاحتجاجات بالقوة، فيما توعد شيوخ البصرة، في بيان، المحافظ أسعد العيداني بثورة ستطيح به بعد فض الاعتصام الرئيسي في المحافظة، بالقوة.

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