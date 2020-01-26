«بى إس إيه» الفرنسية للسيارات تنقل العاملين بها من مدينة ووهان الصينية بسبب كورونا

تعتزم مجموعة بيجو سيتروين «بي إس إيه» الفرنسية لصناعة السيارات نقل العاملين فيها وعائلاتهم من مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية التي تعرضت لإصابات كثيفة بفيروس كورونا الجديد الذي يضرب الجهاز التنفسي إلى فرنسا.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء أمس السبت، عن بيان للشركة، أن المبادرة جاءت بالتوافق بين السلطات الصينية والقنصلية الفرنسية العامة في الصين، ويصل عدد الأشخاص الذين سيغادرون إلى فرنسا 38 شخصًا.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس السبت، إنها تدرس مع السلطات الصينية الإمكانيات المتاحة أمام حاملي الجنسية الفرنسية لمغادرة ووهان.