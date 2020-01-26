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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

بـ 461 مليون دولار.. «نقل النواب» تبحث قرض تطوير سكك حديد العاشر من رمضان

الأحد 26/يناير/2020 - 04:35 ص
النائب هشام عبد الواحد
النائب هشام عبد الواحد
مني هيبة
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تبحث لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، اتفاقية قرض ائتمان المشتري بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، الموقعة بين مصر ممثلة في وزارة النقل، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني، بقيمة 461 مليون دولار أمريكي.

وتعقد اللجنة اجتماعًا آخر تتناول خلاله مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وتتضمن: - طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن بطء الأعمال بطريق "الحسينية فاقوس" بالشرقية وعدم إقامة حائط حماية باتجاه ترعة "السماعنة - الحسينية".

كما تتناول الأعمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن الحاجة إلى تطوير عدد من الطرق الرئيسية بالدلتا وهى: طريق "قويسنا-بركة السبع" الزراعي الذي أصبح غير صالح للسير عليه، وطريق "طنطا-المحلة" الذي أصبح لا يفي بالغرض الذي أنشئ من أجله، طريق "زفتى-طنطا" (دفرة) الجديد الذي أصبح مقلبًا للقمامة ومخلفات البناء.

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