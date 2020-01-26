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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«موازنة النواب» تستأنف الحسابات الختامية لـ12 وزارة وجهة حكومية

الأحد 26/يناير/2020 - 12:06 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
مني هيبة
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تستأنف اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة؛ برئاسة النائب مصطفى سالم، اجتماعاتها اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة الحسابات الختامية عن العام المالي 2019 – 2018.

وتعقد اللجنة اجتماعين متتاليين، يتناول الأول فحص الحسابات الختامية لوزارات: الزراعة، والموارد المائية والرى، بالإضافة إلى عدد من الهيئات وتشمل: استصلاح الأراضي، والعامة للخدمات البيطرية، والعامة للثروة السمكية، ومركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى ختامي المجلس القومى للسكان.

فيما يتناول الاجتماع الثاني بحث ختامي لوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات المصرية، والهيئة القومية للأنفاق، والمجلس القومى للمرأة.

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