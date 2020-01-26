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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مشروعات النواب تدرس إضافة بعض المواد المستحدثة لقانون القطاع

الأحد 26/يناير/2020 - 12:04 ص
النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعى
مني هيبة
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تستكمل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مناقشة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة، اليوم الأحد، بمشاركة مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور مندوبي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبنك المركزي، وقطاع التشريع بوزارة العدل، وممثلي وزارات المالية والإسكان، والصناعة والتنمية المحلية.

وقالت النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها تقدمت إلى اللجنة بمقترح يتضمن إضافة بعض المواد المستحدثة إلى مشروع القانون، ومن المقرر أن تتناولها اللجنة خلال اجتماعها اليوم.

وكان النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، قد صرح بأن اللجنة ستنتهي من مناقشة مشروع القانون خلال جلسات الأسبوع الماضي، فيما أدى الخلاف الذي نشأ بين اللجنة والحكومة، خلال تلك الجلسات، حول بعض المواد الخاصة بأساليب المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، إلى إرجاء مناقشتها للأسبوع الجاري، استجابة لطلب ممثلي وزارة المالية في إعطائهم مهلة لدراستها مع الوزير.

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