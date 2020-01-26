«تشريعية النواب» تبحث اتفاقية توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

تبحث لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، عدد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وبعض الجهات الخارجية في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.يتناول الاجتماع بحث قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 14 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، الموقعة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12 12 2019.وتناول الاجتماع لأيضًا بحث قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطاري، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي والموقع في القاهرة بتاريخ 2 11 2019.