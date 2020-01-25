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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ترميم طاحونة المندرة» أعمال ضمن جهود آثار شرق الإسكندرية

السبت 25/يناير/2020 - 11:29 م
طاحونة المندرة
طاحونة المندرة
هبه عويضه
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قال محمد متولي مدير عام آثار اسكندرية والساحل الشمالي، إن العاملين بمنطقة آثار شرق الإسكندرية، بذلوا جهدًا كبيرًا في إظهار مناطق آثار شرق بالمظهر الحضاري اللائق.

وأشار إلى أن، من تلك الأعمال التي تم العمل عليها «طاحونة المندرة» حيث تم تنفيذ أعمال درء الخطورة بإستخدام نفس الأحجار، ومادة الربط طبقًا للمواصفات الفنية والأثرية، وقد تم سد الفجوة التى كان اتساعها يصل إلى 2 متر عرض، ومتر واحد طول و70 سم عمق، وتتم أعمال درء الخطورة ويتم إزالة أي تعدي يقوم به مالك العقار الملاصق لحرم طاحونة المندرة الأثرية أولًا بأول، بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، وحي منتزه تاني وكان آخر هذه التعديات إزالة اللافتة الإعلانية.

وأضاف أنه، تم إزالة الكتابات الموجودة على الطاحونة من قبل أخصائي إدارة الترميم الدقيق وتحت الإشراف الأثري لمنطقه آثار شرق، بالإضافة إلى إزالة لافتة في حرم الطابية الحمراء حيث نسقت منطقة آثار شرق مع شركة بتروجيت بتوجيهات مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، وتم أيضا إزالة الحشائش الموجودة بالطابية الحمراء، بالتنسيق مع شركة بتروجيت وتحت الإشراف الأثري لمنطقة شرق.

وأوضح أنه، من جهة أخرى تم تسجيل جميع التحف المنقولة الموجودة بمنطقة آثار شرق بسجل التحف المنقولة، فضلًا عن إعادة دهانات مدافع الارمسترونج الموجودة بطابية كوسة باشا وإظهار الكتابات الموجودة عليها، كما تم التنسيق مع شركة السماد لإزالة المخلفات الموجودة حول حرم برج 3 الأثري لإظهار المنطقة بشكل لائق.
«ترميم طاحونة المندرة» أعمال ضمن جهود آثار شرق الإسكندرية
«ترميم طاحونة المندرة» أعمال ضمن جهود آثار شرق الإسكندرية
«ترميم طاحونة المندرة» أعمال ضمن جهود آثار شرق الإسكندرية
«ترميم طاحونة المندرة» أعمال ضمن جهود آثار شرق الإسكندرية
«ترميم طاحونة المندرة» أعمال ضمن جهود آثار شرق الإسكندرية
«ترميم طاحونة المندرة» أعمال ضمن جهود آثار شرق الإسكندرية
«ترميم طاحونة المندرة» أعمال ضمن جهود آثار شرق الإسكندرية
«ترميم طاحونة المندرة» أعمال ضمن جهود آثار شرق الإسكندرية
«ترميم طاحونة المندرة» أعمال ضمن جهود آثار شرق الإسكندرية
«ترميم طاحونة المندرة» أعمال ضمن جهود آثار شرق الإسكندرية

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