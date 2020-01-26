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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وفد أوبرا دريسدن يكرم الرئيس السيسى بالقاهرة.. اليوم

الأحد 26/يناير/2020 - 01:07 ص
السيسى
السيسى
سناء إسماعيل
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كشف السفير خالد جلال، سفير مصر في ألمانيا، عن أن برلين تمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام «سانت جورج» لجهوده في صنع السلام بإفريقيا.

وقال «جلال»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، والمذاع على قناة «on e»، مع الإعلامي خالد أبو بكر، إن وسام القديس سانت جورج منح للرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده في القارة الإفريقية، مضيفًا أن أكبر الأحداث الثقافية في ألمانيا، حيث يتم تكريم الشخصية فى الأوبرا، ولكن الارتباطات منعته من الحضور، ولكن هناك وفد سيصل مصر اليوم، وسوف يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي ويمنحه الوسام.

ومنح مهرجان دار أوبرا دريسدن «زيمبر أوبر» بمدينة دريسدن الألمانية، وسام «سانت جورج» هذا العام للرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لجهوده في صنع السلام في شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل في القارة الإفريقية بأكملها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية «د ب أ».

وأعلن الاتحاد المنظم للمهرجان، أن وفدًا سيسلم الرئيس السيسي الجائزة في فئة السياسة والثقافة، اليوم الأحد، في القاهرة.

وذكر الاتحاد أنه يتم بذلك تكريم رجل دولة حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي في مد جسور متميزة وصنع السلام في منطقة شمال إفريقيا المتسمة بأزمات صعبة، موضحًا أن الرئيس السيسي يبحث عن الحوار مع كافة الأطراف، ويعتبر مرساة للناس وآمالهم.

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