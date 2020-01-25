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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

عمرو أديب: قناة إسرائيلية تسرب بعض شروط صفقة القرن (فيديو)

السبت 25/يناير/2020 - 11:18 م
عمرو أديب
عمرو أديب
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن بعض القنوات الإسرائيلية سربت بعض شروط صفقة القرن، التي أعلن دونالد ترامب يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن بنودها.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة برنامج "الحكاية"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن قناة 12 العبرية قد نشرت مساء الخميس الماضي بنودها خطيرة لما يسمى بصفقة القرن التي تعتزم الإدارة الأمريكية نشر بنود محتواها خلال الساعات المقبلة وربما قبل يوم الثلاثاء، وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس.

وأكدت القناة أن أول البنود هو عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على الحدود، في حين سيكون هناك سيطرة كاملة على القدس بدعوى أنها ستكون العاصمة الرئيسية لإسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة سيء، والموافقة على كافة الطلبات الإسرائيلية.

وأفادت القناة أن على الفلسطينيين أن يقبلوا بأربعة شروط لإقامة دولتهم: وأولها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، نزع السلاح في قطاع غزة، نزع سلاح حركة حماس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد عمرو أديب، أنه لا يستبعد من ترامب أن يضع هذه الشروط حتى يضمن الفترة الثانية في جيبه.

وأضاف أن الأمريكان وجدوا أن أكثر من سيحدث أزمة بسبب صفقة القرن هي "حماس"، والتي تقوم قطر بالصرف عليها، وخلال الأيام الماضية طلبت قطر بعض المسئولين من حماس وطلبت منهم الاعتراض ولكن بشكل غير مبالغ فيه.

وتابع: "يتحدث الأمريكان عن صفقة عربية إسرائيلية أو شرق متوسطية، والإندبندت العربية أعلنت اليوم أن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن من الذين يعلمون شروط صفقة القرن، ولذا نفى وزير خارجية الأردن علمهم بشروط الصفقة"، مشيرًا إلى أن هناك تحذيرات في العالم كله وطالب فيها بقراءة شروط الصفقة والتي وصفها بأنها لن تكون جيدة للفلسطينيين والعرب ولكن بعد سنوات ستكون جيدة.

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