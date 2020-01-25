إنجي شرف تعلن خطبتها على رجل أعمال

أعلنت الفنانة إنجي شرف، خطوبتها على رجل الأعمال يحيى شاهين، وشاركت جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" صورة تجمعهما معا.وأوضحت إنجي شرف، أن حفل الزفاف سيكون عقب شهر رمضان المقبل.وتفاعل عدد من الفنانين مع خبر خطبتها، وعلقت راندا البحيري: "ربنا يباركلك يا حبيبتي"، وكتبت إيمي سالم: "مبروك يا حبيبتي"، وكتبت ريم البارودي: "مبرووك"، وعلقت إيمان العاصي: "مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدك".يُذكر أن الفنانة إنجي شرف تشارك في مسلسل الضاهر، الذي يعرض حاليا على شاشة قناة الحياة.مسلسل الضاهر بطولة محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، وإنجي شرف وكوكبة من النجوم، والموسيقى لأشرف عبد المنعم، ومدير تصوير كمال عبدالعزيز، وستايلست آية الجنايني، ومساعد مخرج هيثم أحمد داود وشادى مهران، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم وإخراج ياسر زايد.