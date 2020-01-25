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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو أديب: صفحات الإخوان سبّت الشعب بعد فشل التظاهرات

السبت 25/يناير/2020 - 10:55 م
عمرو أديب
عمرو أديب
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر كدولة بها 100 مليون شخص يختلف عن غيرها من أي دولة بها تظاهرات في باقي دول العالم، لأن حجمها حرج بالنسبة لأي دولة أخرى، مشيرا إلى أنه فى حالة نزول مجموعة صغيرة من الأشخاص لعمل تظاهرات في أحد الأحياء سيسبب مشكلة ضخمة.

وأضاف خلال حلقة برنامج "الحكاية"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، لست من النوع الذي يقلق من تنظيم التظاهرات لكن بشرط أن يكون الأهم في حسبان المتظاهرين هو البلد والشعب.

وأوضح أن، الصفحات التابعة للإخوان أنهالت على الشعب بالسباب والشتائم، بعد فشل دعواتهم للنزول في 25 يناير، بأبشع الألفاظ الجنسية، بعد التمجيد فيه أمس خلال دعواتهم للشباب للتظاهر ومواجهة نظام الدولة.

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