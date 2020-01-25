موسى مصطفى: الشرطة قدمت تضحيات بطولية عام 1952

أحيى حزب الغد، برئاسة الدكتور موسى مصطفى موسى، أمس السبت، الذكرى الـ ٦٨ لمعركة الإسماعيلية في ٢٥ يناير ١٩٥٢ بين قوات الشرطة المصرية وجيش الاحتلال الإنجليزي.وقال «موسى»، خلال كلمته بالاحتفالية التي نظمها الحزب بالمقر الرئيسي، إن تلك الذكرى العظيمة تعاود مجددًا لتذكرنا جميعًا بمعركة الإسماعيلية، والتي تستدعي إلى الأذهان بطولات الشرطة المصرية الباسلة وتضحياتها الخالدة من أجل الوطن واستقلاله.وأضاف «موسي»، لقد أبت الشرطة المصرية عبر تاريخها إلا أن تدلي بدلوها كالعادة في الشأن الوطني العام جنبًا إلى جنب مع جميع القوى الوطنية إبان احتلال مصر، ومعركة الإسماعيلية التاريخية عام 1952، والتي واجهت فيها قوات الشرطه المصرية الباسلة بإمكاناتها المحدودة جيش بريطانيا العظمى، ورفضت الحكومة المصرية برئاسه مصطفى النحاس باشا الإنذار البريطاني بإخلاء وتسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للجيش الإنجليزي.وتابع: «رفضت الشرطة المصرية برئاسه فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية تسليم سلاحها للإنجليز، واختارت يومها الموت عن المهانة، والاستشهاد عن الاستسلام، ودخلت في معركة غير متكافئة وضحى أفراد الشرطة بحياتهم من أجل سيادة الوطن واستقلاله وعزته وكرامته، وسقط يومها 50 شهيدا، وأصيب 80 جريحا، واليوم تكافح الشرطة المصرية وتناضل وتقدم الشهداء جنبًا إلى جنب مع الجيش الوطني مجددًا من أجل بقاء الوطن وعدم اختطافه أو تركيعه في معركة الإرهاب الكبرى ليسجل التاريخ سجلًا حافلًا من البطولات وسجلًا رفيعًا من الشهداء من أبناء قوات الشرطة المصرية الباسلة».واستكمل: «نحن نهنئكم بذكرى عيد الشرطة ونتقدم لكم جميعا ولكل فرد من أفراد الشرطة المصرية وضباطها وقياداتها بالتهنئة بالعيد الوطني للشرطة، فإننا نؤكد على عظيم احترامنا وتقديرنا لدور رجال الشرطة البطولي العظيم ونثمن التضحيات الغالية التي يقدمها كل رجال الشرطة البواسل من أجلنا جميعًا.ووجه «موسى» الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق ولكل قيادات الوزارة، متابعًا: «إننا ندرك عظيم دوركم، ونؤكد على تضامنا وتلاحمنا مع شرطنا الباسلة، ودعمنا لكل ماتقوم به من جهد، ونحيي أرواح الشهداء، ونطلب من الله أن يعافي المصابين، ويبارك في أسر هؤلاء الأبطال الذين ضحوا من أجلنا جميعًا، وحفظ الله قائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي البطل الذي نتفاخر به.