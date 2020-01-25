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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

السبت 25/يناير/2020 - 10:51 م
المقاول الأجير محمد
المقاول الأجير محمد علي
محمود عرفات
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أعلن المقاول الأجير محمد علي، في فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتزال العمل السياسي، وتجنب الحديث في الشأن العام مرة أخرى، وذلك بعد فشل دعوته للتظاهر اليوم في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

واستشهد المقاول الأجير على فشل دعوته للتظاهر، بظهور الإعلامي أحمد موسى، اليوم، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ليسخر من فشل دعوته للتظاهر، وأنه لا يرى الجموع الكبيرة التي تعهد الأجير الخائن بحشدها.

وأكد المقاول الأجير، أنه سيعود لأعماله الخاصة مرة أخرى، وعمله بالتمثيل ويعتزل العمل السياسي، وسيغلق صفحته عبر "فيسبوك".

ويعد هذا الأمر بمثابة شهادة وفاة للمقاول الأجير محمد علي، وكل دعاة الفوضى الذين تربصوا بمصر لتخريبها.

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