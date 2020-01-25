تركيا تبني قاعدة عسكرية شمالي سوريا وتسرق الأكراد

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، عن بدء القوات التركية في بناء قاعدة عسكرية عند مشرافة طريق جافا بريف مدينة رأس العين شمالي سوريا.وسيطرت القوات التركية أكتوبر الماضي على أجزاء واسعة من مدينة رأس العين شمالي سوريا، فيما أوقف الجيش السوري بخلاف الضغوط الدولية توغل العدوان التركي في مناطق واسعة شمالي سوريا.وكشف المرصد السوري في تقرير اليوم عن أن 70 عائلة من عوائل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، وصلت اليوم إلى ريف رأس العين، حيث تم إسكانهم في قرى الأكراد ومشاريعهم الزراعية في كل من مريكيس وعطية وجنوب علوك.وقتل العشرات وأصيب المئات من السوريين جراء العدوان التركي على شمالي سوريا أكتوبر الماضي تحت مسمى عملية "نبع السلام"، وسيطرت تركيا على مدينة رأس العين فيما فشلت بالتقدم تجاه المدن الأخرى التي يسكنها أكراد سوريا.