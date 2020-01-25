وسائل مواصلات لنقل مهندسي الإسكندرية في «عموميات الشعب»

أعلن مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية عن توفير وسيلة انتقال للمهندسين لحضور الجمعية العمومية العادية لشعبة الهندسة الكيماوية والنووية وشعبة الهندسة المدنية، غدًا الأحد، لافتة إلى أن التجمع يوم الأحد بنادى المهندسين بسابا باشا الساعة التاسعة ونصف صباحًا.كانت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، قد أعلنت عن بدء انعقاد الجمعيات العمومية العادية، للشعب الهندسية السبعة لتخصصات أعضائها، يوم الأحد 26 يناير الجارى، وذلك لأعضاء شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، وأعضاء شعبة الهندسة المدنية، ويوم الأثنين 27 يناير الجارى، لأعضاء شعبتى هندسة صناعة الغزل والنسيج، وهندسة التعدين والبترول والفلزات.وسيتم عقد الجمعية العمومية العادية، لأعضاء شعبة الهندسة الكهربائية، يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، ويوم الأربعاء 29 يناير 2020، يتم عقد عموميتى شعبتى الهندسة الميكانيكية، والهندسة المعمارية، ويكون الانعقاد الأول صحيحا بحضور ربع أعضاء الجمعية العمومية العادية لكل شعبة، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، يتم تأجيل الانعقاد لمدة ساعتين، ويتم الانعقاد بحضور 50 عضوا، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974، وإلا فيتم تأجيلها لمدة أسبوعين حتى يكتمل حضور 50 عضوا من كل شعبة.ويتم عقد الجمعيات العمومية للشعب السبعة، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، لمناقشة السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير السنوى عن نشاط الشعبة وانجازاتها خلال عام 2019، وعرض خطة عمل الشعبة لعام 2020، والنظر فى الاقتراحات المُقدمة من أعضاء الجمعية العمومية لكل شعبة.