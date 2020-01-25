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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

خالد أبوبكر للمقاول الهارب: «إنت فين يا برنس؟»

السبت 25/يناير/2020 - 10:47 م
الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر
رباب الأهواني
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عرض الإعلامي خالد أبوبكر 17 دعوة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى فشلت جميعها فى الحشد.

وأوضح "أبوبكر" خلال تقديم برنامجه "كل يوم" كل يوم المذاع على فضائية "ON E"، أن 15 يوليو 2013 مثل المطالبة بعودة المعزول مرسى، ويوم 30 أغسطس 2013 بعد فض رابعة بأسبوعين رفعت "الجماعة الإرهابية" شعار أيام الحسم، وفى 19 سبتمبر 2013 بشعار حرائر مصر بعد القبض على فتيات إخوانيات.

وتابع: "ويوم 6 أكتوبر 2013 دعا الإخوان للتظاهر لإفساد احتفالات انتصارات أكتوبر، ويوم 30 نوفمبر 2013 تظاهرات حرائر مصر أقوى، ويوم 22 يناير 2014 دعوى فاشلة جديدة للتظاهر كان مصيرها الفشل، ويوم 25 يناير 2014 الدعوة لأسبوع رابعة أيقونة الثورة دون استجابة، ويوم 30 يونيو 2014 حاولت الجماعة التظاهر فى الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، ويوم 28 نوفمبر 2014 جمعة رفع المصاحف دعوة من الجبهة السلفية وفشلت".

وواصل: "يوم 21 يوليو 2015 دعوة للاحتجاج أمام السفارات المصرية بالخارج، ويوم 14 أغسطس 2015 فى ذكرى فض اعتصام رابعة الإرهابى ولم يستجب لها أحد، وأغسطس 2016 حرضت قيادات الإرهاب على العصيان لرفض دفع فواتير الكهرباء، ويوم 11 نوفمبر 2016 دعوة لثورة الغلابة عقب تحرير سعر الصرف، ويوم 12 سبتمبر 2016 دعوة للتظاهر بعد التحفظ على قيادات الجماعة".

ولم تكل الجماعة الإرهابية عن مواصلة دعوات الحشد. ففي يوم 27 فبراير 2019 دعوة اطمن إنت مش لوحدك التى أطلقها مذيع الإخوان معتز مطر، يوم 20 سبتمبر 2019 دعا المقاول الهارب محمد على المصريين للتظاهر وفشلت، واليوم 25 يناير 2020 وفشلت".

وسخر الإعلامي خالد أبوبكر من دعوات الجماعة الإرهابية، قائلا: "الملايين فى الشارع شغالين منذ 3 شهور وصارفين كتير جدًا ومطلعش الأراجوز بتاعهم محمد على يلقى بيان ليه"، متسائلًا: "إنت فين يا برنس؟"

وأوضح "أبوبكر"، أن مصر بها اليوم ثورة عمل وإيمان، مشيرًا إلى أن الإخوان وتركيا استعانوا بالأراجوز محمد علي لحشد المصريين، متابعا:" لحد النهاردة 17 دعوة من 30 يونيو ولا واحدة تمت الاستجابة لها".

وأكد مقدم برنامج "كل يوم"، أن المصريين مؤمنون بما يحدث على أرض مصر، ومن بعد أحداث يناير 2011 المصريين عنيهم على البلد والرقابة الحقيقية من الشعب.

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