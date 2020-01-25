خبير زراعي ينجح في استنباط 3 أصناف جديدة من القمح (فيديو)

نجح الدكتور عبد السلام المنشاوى أستاذ زراعة واستنباط القمح وفريق من علماء معهد بحوث المحاصيل الحقلية، في إنتاج 3 سلالات جديدة من القمح المصرى، هي مصر 3 وسخا 95 وبنى سويف 7، وصدر لها قرار وزارى لزراعتها في الأراضى المصرية خلال الموسم المقبل.وقال الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن الأصناف الجديدة تتميز بصفات مميزة واستهلاك أقل للمياه وإنتاجية عالية للفدان، لافتا إلى أنه تم تسجيلها وصدر لها قرار وزارى بزراعتها في الأراضى المصرية خلال الموسم المقبل.وأوضح غانم، أنه يوجد أصناف أخرى من السلالات الأقماح المصرية التي تتميز بصفات جودة عالمية ومقاومة للأمراض وإنتاجية عالية، لكنها مازالت تحت التسجيل منها سخا 1001 ومصر 4، مشيرًا إلى أن التحول لزراعة الأصناف الجديدة يضاعف من انتاج مصر للمحصول الاستراتيجي الأول الذى نستورد منه 12.5 مليون طن سنويًا.