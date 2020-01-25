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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو أديب: «محمد علي اتعمل معاه الجلاشة» (فيديو)

السبت 25/يناير/2020 - 10:45 م
عمرو أديب
عمرو أديب
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الممثل الهارب محمد علي، سحب السجادة من تحت أرجل إخوان تركيا وأنهم يودون أن يحرقوه لأنه قلل عليهم أموال التمويل التي تقسم عليهم، وأخذ منهم اللقطة، ولذا قرروا التضحية به.

وأضاف خلال حلقة برنامج "الحكاية"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن محمد علي، اتفق الجميع على سؤاله في كل البرامج التي حل بها، سؤالًا واحد وهو لو الموضوع فشل في 25 يناير هتعمل إيه؟، فرد عليهم بأنه سيعتزل، وأؤكد لكم أنه سيعلن اليوم التنحي.

وتابع أن الخطة أنه بعد الساعة الخامسة أن يقطعوا الطرق لمجاملة محمد علي، والآن الجاري على مواقع المعارضة هي سباب الشعب، وتساءل: "أين الكوادر التي تلقت أموالًا للتمويل؟، ولكن يبدو أن محمد علي لم يجد مجاملة من الإخوان واتعمل معاه "الجلاشة".

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