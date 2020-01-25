تامر عاشور يتألق في أضخم حفلاته بالسعودية

أحيا النجم تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما بمدينة جدة السعودية بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية وخاصة الخليجية ممن تخطت أعدادهم أضعاف الطاقة الاستيعابية للمكان المخصص لهم، ليعد الحفل الأضخم من حيث الجمهور وأجواء الإبهار للتجهيزات من مسرح وإضاءة وشاشات عرض والتي تم تنفيذها بمواصفات عالمية.حضر عاشور بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون، وافتتح حفله بأغنية "خيالي" وسط عاصفة من هتافات وصرخات إعجاب الجمهور الخليجي خاصة الفتيات اللاتي تعالت أصواتهن بلا توقف طوال فترة تواجده على خشبة المسرح.وواصل عاشور حفله مقدمًا وصلة من أغانيه الرومانسية والطربية المميزة منها: "إطلق"،"عشت معاك حكايات"،"بيت كبير"،"افترقنا"،"قولوله سماح"، "تسلم"، "ده حكاية"، "ما شافوناش"، "أنا راجع"، "هاجي علي نفسي"، "محظوظ"، "يا أهلا"، "خلصانه الحكاية".. واختتم بـ "تسلم" وسط المزيد من أجواء الحماس.ويعد الحفل هو الأول لتامر عاشور بجدة والثالث له بالمملكة العربية السعودية عقب تألقه بحفلين ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات العربية.كما نفدت تذاكر حفل تامر عاشور بجدة قبيل إقامة الحفل بثلاثة أيام، وهو ما يعد امتدادا لنجاحاته وسط جمهوره الخليجي جاءت تتويجا لنجاح ألبومه الأخير "الأيام" والذي حقق أعلى نسب المشاهدة والاستماع على مواقع التواصل الاجتماعي.وشارك في إحياء حفل تامر عاشور بجدة مساء اليوم الجمعة المطربان رامي صبري وعائض.