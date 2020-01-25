فلسطين: إبعاد رجال الدين عن الأقصى «انتهاك» لحرية العبادة

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، إبعاد إسرائيل رجال الدين عن المسجد الأقصى "انتهاك" للحق في حرية العبادة.وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة أنباء "شينخوا" نسخة منه، إن إبعاد "رجال الدين والمواطنين عن المسجد الأقصى تصعيد خطير وجزء لا يتجزأ من التضييقات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المصلين، وعلى الأقصى وباحاته لتكريس التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا".ونددت الوزارة، بقرار السلطات الإسرائيلية بإبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، لمدة أربع شهور عن المسجد، بالإضافة إلى عدد من رجال الأوقاف وحراس الأقصى.وسلمت السلطات الإسرائيلية، الأحد الماضي، صبري قرارا بإبعاده عن الأقصى مدة أسبوع إلا أنه كسر الحظر ودخل المسجد أمس ما دفعها إلى تسليمه قرار جديد يقضي بإبعاده 4 شهور.أعلنت الوزارة، رفضها لتلك السياسات والقرارات الإسرائيلية، مؤكدة عدم شرعيتها وقانونيتها لعدم وجود أية صلاحية للاحتلال في التدخل وتحديد من يصلي أو لا يصلي في المسجد الأقصى.وشددت، أنه "لا يجب أن تمر هذه القرارات الجائرة الاحتلالية والعنصرية والدينية ويجب محاربتها بكل الوسائل، شعبيا ودينيا ووطنيا وسياسيا ودوليا، مطالبة الدول العربية والإسلامية بتعزيز صمود المواطنين في مواجهتهم لهذه السياسات والإجراءات حتى يتم إفشالها".ويريد الفلسطينيون، إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.