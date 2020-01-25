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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعتماد تشغيل محطات رفع مياه الصرف الزراعي في سيوة

السبت 25/يناير/2020 - 10:28 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ياسمين شعيب
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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، المهندس حمدى عكاشة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والمهندس سعيد خليل نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات مطروح والساحل الشمالى، لبحث رفع كفاءة وتحسين الخدمات بقطاع الكهرباء في المحافظة.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم استعراض سبل تنفيذ الآليات الخاصة بقطاع الكهرباء بمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بالقرى المستهدفة من المبادرة في المحافظة بالإضافة إلى عدد من القرى الأخرى.

وأضاف أنه تم بحث تأهيل ورفع كفاءة الشبكات الكهربائية بالمحافظة، ومناقشة آلية دخول خط 500 ك.ف الخدمة بطول 252 كم بتكلفة 1500 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربي بمحافظة مطروح وتوصيل الكهرباء للمشروعات التنموية والاستثمارية المحافظة.

وأكد المهندس حمدي عكاشة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه تمت الموافقة على دعم مطروح بوحدة ديزل طوارئ محمول على سيارة قدرة 500 ك ف بتكلفة 1،7 مليون جنيه لاستخدامها في أعمال الطوارئ.
اعتماد تشغيل محطات رفع مياه الصرف الزراعي في سيوة
اعتماد تشغيل محطات رفع مياه الصرف الزراعي في سيوة
اعتماد تشغيل محطات رفع مياه الصرف الزراعي في سيوة
اعتماد تشغيل محطات رفع مياه الصرف الزراعي في سيوة

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