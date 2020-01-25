خالد حموده أمينًا عامًا لحزب الغد

أصدر موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قرارًا بتعيين خالد حمودة حسن، أمينًا عامًا لحزب الغد.وحمودة محامي حر ورئيس مجلس إدارة جمعية النور لتنمية المجتمع بمصر القديمة ورئيس الجمعية التعاونية الإسكانية وعضو الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية بالقاهرة.وقرر موسى التجديد للخبير السياحي أحمد فريد نائبًا للاستثمار السياحي، والنائبة البرلمانية ثريا الشيخ عضو مجلس النواب الحالي انضمت عن محافظة القليوبية إلى عضوية حزب الغد، ووقعت استمارة عضوية بحزب الغد، وتم تعيينها منسقًا عامًا للعلاقات العامة البرلمانية بالحزب.ويستكمل الحزب تشكيل هيكله التنظيمي ولجانه المركزية والمحلية استعدادًا للانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة.