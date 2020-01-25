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السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خالد حموده أمينًا عامًا لحزب الغد

السبت 25/يناير/2020 - 10:27 م
حزب الغد
حزب الغد
حسين العمدة
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أصدر موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قرارًا بتعيين خالد حمودة حسن، أمينًا عامًا لحزب الغد.

وحمودة محامي حر ورئيس مجلس إدارة جمعية النور لتنمية المجتمع بمصر القديمة ورئيس الجمعية التعاونية الإسكانية وعضو الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية بالقاهرة.

وقرر موسى التجديد للخبير السياحي أحمد فريد نائبًا للاستثمار السياحي، والنائبة البرلمانية ثريا الشيخ عضو مجلس النواب الحالي انضمت عن محافظة القليوبية إلى عضوية حزب الغد، ووقعت استمارة عضوية بحزب الغد، وتم تعيينها منسقًا عامًا للعلاقات العامة البرلمانية بالحزب.

ويستكمل الحزب تشكيل هيكله التنظيمي ولجانه المركزية والمحلية استعدادًا للانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة.

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