«زغروطة» مصرية في The Voice Kids.. وبكاء متسابق

للمرة الأولى منذ بداية عرض برنامج The Voice Kids، رج استوديو البرنامج بالزغاريد المصرية بعد ظهور المتسابق أحمد فايد على المسرح.وقدم أحمد فايد، خلال الحلقة أغنية "حسدوني"، والتي استطاع بها أن يخطف قلوب لجنة تحكيم البرنامج ليلتف إليه الثلاثة متسابقين.وتنافست اللجنة كاملة لضم أحمد فايد الذي بكى خلال أدائه للأغنية الأمر الذي استدعى الفنان اللبناني عاصي الحلاني، للصعود للمسرح وتقبيله تقديرًا لموهبته.وحاول أعضاء لجنة التحكيم المكونين من الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نانسي عجرم، ومحمد حماقي، ضمه لفريقهم، واستطاع "حماقي" أن يقتنصه منهم.وعبرت اللجنة عن حسدها للفنان محمد حماقي، بعد ضمه لهذه الموهبة لفريقه، خاصة أنه تمهل كثيرًا في ضم المتسابقين.