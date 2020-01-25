رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«زغروطة» مصرية في The Voice Kids.. وبكاء متسابق

السبت 25/يناير/2020 - 10:19 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
للمرة الأولى منذ بداية عرض برنامج The Voice Kids، رج استوديو البرنامج بالزغاريد المصرية بعد ظهور المتسابق أحمد فايد على المسرح.

وقدم أحمد فايد، خلال الحلقة أغنية "حسدوني"، والتي استطاع بها أن يخطف قلوب لجنة تحكيم البرنامج ليلتف إليه الثلاثة متسابقين.

وتنافست اللجنة كاملة لضم أحمد فايد الذي بكى خلال أدائه للأغنية الأمر الذي استدعى الفنان اللبناني عاصي الحلاني، للصعود للمسرح وتقبيله تقديرًا لموهبته.

وحاول أعضاء لجنة التحكيم المكونين من الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نانسي عجرم، ومحمد حماقي، ضمه لفريقهم، واستطاع "حماقي" أن يقتنصه منهم.

وعبرت اللجنة عن حسدها للفنان محمد حماقي، بعد ضمه لهذه الموهبة لفريقه، خاصة أنه تمهل كثيرًا في ضم المتسابقين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحلاني وحماقي أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز"

ماذا قالت نانسي عجرم عن لجنة The Voice Kids الجديدة؟

الليلة.. انطلاق برنامج The Voice على mbc مصر

12 متسابقًا حصيلة اختيار لجنة تحكيم The Voice في الحلقة الأولى (صور)

موضوعات متعلقة

منذ يومين

دمج 11 شركة حكومية في 5 كيانات عملاقة نهاية مايو (خاص)

منذ حوالي 3 ساعات

هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 ريختر تضرب تركيا

منذ حوالي 9 ساعات

شاكيد: «صفقة القرن» فرصة لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار

منذ يوم

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

الصور

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

image description

صور مباراة الزمالك ومازيمبى

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 ريختر تضرب تركيا

انفراد.. الدستور تعيش «أيام الرعب» من «فيروس كورونا» فى الصين

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

منوعات

العثور على أقدم حفرة لـ«نيزك» فى أستراليا

«فيزوف» حول أدمغة ضحاياه لزجاج

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

«حبة البرد» ديوان جديد للشاعر علوان الجيلاني

حكايات جحا الصقلي.. ندوة لـ«قومي الترجمة» غدا بمعرض الكتاب

صالون دمياط الثقافي يكرم فريق Q IN Math (صور)

غدًا.. عرض موسيقى وأزياء فى افتتاح معرض «مصرية أنا» بالهناجر