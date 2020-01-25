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مصر

«كروت مراقبة».. خطة «الصحة» لمواجهة «كورونا»

السبت 25/يناير/2020 - 11:25 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، مساء اليوم، الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي، إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مشيدةً بما يقومون به من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أشارت إلى أن خطة التأمين الطبي تشمل محاور عدة منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم في السابع من يناير الجاري لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار العدوى، مشيرةً إلى أنه سيتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.

وأوضح أن الوزيرة أكدت أنه تتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية، مؤكدةً أن مصر من أول الدول التي اتخذت إجراءات وقائية احترازية مشددة عقب تحذيرات منظمة الصحة العالمية مباشرةً.

وأشار مجاهد إلي أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد ومضاعفة القوى البشرية بمنافذ الحجر الصحي، وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، مشيرةً إلى قيام العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بالمحافظات بنشر تعريف بالفيروس بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.

وأوضح مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان أشارت إلى أنه في حالة وجود حالة مشتبه على أي وسيلة نقل، يتم التعامل مع نفايات وسيلة النقل على أنها نفايات خطرة، إضافة إلى رش وسيلة النقل، تحت إشراف الحجر الصحي.

وقال إن وزيرة الصحة أكدت أن قطاع الطب الوقائي في مصر من أفضل قطاعات الطب الوقائي بالعالم، لأنه يعمل وفقا للمعايير العالمية، مؤكدةً أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة حتى الآن، وموجهةً بمتابعة درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دوري.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية على المجهودات التي يقوم بها رجال الشرطة لتحقيق الأمن والأمان، مهنئةً رجال الشرطة بالمطار بمناسبة عيد الشرطة.

ومن جهته، وجه الدكتور علاء عيد، عددا من الإرشادات للمسافرين إلى الدول التي ظهر بها الفيروس، وأكد أنه يجب تجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة عن طريق تجنب الاتصال مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي، كما يجب غسل وتعقيم اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون بعد الاتصال المباشر مع المرضى، وتجنب الاتصال بالحيوانات الحية أو الميتة أو البرية، كما يجب على المسافرين الذين يعانون أعراض العدوى التنفسية الحادة ممارسة آداب السعال من خلال الحفاظ على مسافة مناسبة وتغطية الفم عند السعال أو العطس، وغسل اليدين.

وأضاف عيد أنه تم توفير المنشورات والإرشادات الخاصة بفيروس كورونا لتعميمها ونشرها على أماكن تقديم الخدمة الصحية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات علاجية تشمل اتباع بروتوكول العلاج الموضح بالدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية للتعامل الإكلينيكي مع الحالات المشتبهة والمؤكدة لفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أنه تم توفير المستلزمات المعملية من أجهزة ومواد كيميائية وأدوات معملية إضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الواجب توافرها لعلاج الحالات بالمستشفيات.

ووجه عيد أيضًا عددا من الإرشادات الصحية للمصريين المتواجدين بدولة الصين والدول التي ظهر بها الفيروس، تتمثل في تجنب الأنشطة غير الضرورية خارج المنزل والابتعاد عن أماكن الزحام، وطهي الطعام بصورة جيدة، والاهتمام بالنظافة الشخصية، والابتعاد عن مخالطة المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت إصابة عدد من الحالات المشتبهة لفيروس الكورونا المستجد ncov، ويعد هذا الفيروس المستجد من مجموعة فيروسات الكورونا التي منها فيروس السارس وفيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط المستجد "MERS- CoV".

وأصدرت منظمة الصحة العالمية منشورًا تشجع فيه جميع دول العالم لمواصلة أنشطة التأهب وأصدرت توجيهاتها بهذا الشأن، وقالت إنه ينبغي على جميع الممارسين الصحيين ومسئولي الصحة العامة تقديم كافة المعلومات للمسافرين لتقليل مخاطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي من خلال عيادات الحجر الصحي في الموانئ والمطارات.
«كروت مراقبة».. خطة «الصحة» لمواجهة «كورونا»
«كروت مراقبة».. خطة «الصحة» لمواجهة «كورونا»
«كروت مراقبة».. خطة «الصحة» لمواجهة «كورونا»
«كروت مراقبة».. خطة «الصحة» لمواجهة «كورونا»
«كروت مراقبة».. خطة «الصحة» لمواجهة «كورونا»
«كروت مراقبة».. خطة «الصحة» لمواجهة «كورونا»

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