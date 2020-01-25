«البحوث الإسلامية» يهنئ رجال الشرطة بالعيد الـ68

هنأ مجمع البحوث الإسلامية، قوات الشرطة الأبطال في ذكرى تضحياتهم في الدفاع عن الوطن، مثمنًا تضحياتهم المستمرة للحفاظ على أمن مصر وسلامة شعبها وأراضيها.وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن ما يقوم به رجال الشرطة الأبطال سواء في الماضي أم الحاضر من تضحيات مستمرة لإقرار الأمن والأمان في الشارع المصري، من أجل الحفاظ على الوطن ومقدارته المهمة، يعكس الدور المهم لهؤلاء الأبطال ويبعث برسالة إلى جموع الشعب المصري للوقوف صفا واحدا من أجل الحفاظ على هذا الوطن ومقدراته.وأضاف عياد أن رجال الشرطة يقومون بجهد كبير، في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية والتضحية بأغلى ما يملكون وهي النفس، مما يؤكد وطنية وانتماء هؤلاء الأبطال لمصرهم الحبيبة، كما يؤكد أهمية الوقوف بجانبهم ودعمهم معنويا في حربهم مع القوات المسلحة الباسلة ضد قوى الإرهاب والتطرف.ووجه المجمع تحية تقدير وإعزاز للشهداء الأبرار من رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم لينعم المصريون بالأمن والأمان، وتحية تقدير واحترام إلى الأسر المصرية التي قدمت هؤلاء الشهداء لتحيا مصر.