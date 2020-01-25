اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الانتقالي فى السودان

عقد مجلس الوزراء السوداني، اجتماعًا استثنائيًا خارج مقره منذ، أمس وحتى اليوم السبت، ناقش فيه الأوضاع الراهنة وعددًا من القضايا ذات الصفة العاجلة بالبلاد.وقال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة الإنتقالية: إن مجلس الوزراء قرر اتخاذ عدد من الإجراءات لضبط الأسعار وحماية المستهلك، مشيرًا الى أن المجلس طلب تزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقرير يومي من الولايات عن سير إجراءات إستلام وتوزيع الدقيق والتدابير الرقابية المتخذة علي المدى البسيط والبعيد، واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات.أشاد مجلس الوزراء بدور لجان المقاومة في الرقابة، وقال فيصل: إن المجلس شكل فريق عمل لمشروع بطاقات الكوتة للوقود لكافة القطاعات، وتحديد سقف زمني لذلك، وأن الفريق يضم ممثلين لوزارات الطاقة والتعدين، المالية، الداخلية، البني التحتية، وولاية الخرطوم.كما وجه المجلس بسحب تراخيص المركبات التي لاتلتزم بالمسارات أو التعريفة، موجها باتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في مجال المواصلات، مشيرا إلى أن المجلس اطَلع على ترتيبات وزارة المالية بالتنسيق مع الوزرات الأخرى والولايات لإنفاذ موازنة 2020، وأنه جدد التأكيد على ولاية وزارة المالية والاقتصاد على المال العام،والعمل على قيام الخزينة الموحدة مشيرا الى ان وزارة المالية تقدمت بخطة متكاملة لتحقيق ذلك.وأكد فيصل في اجتماعه على قرارات القطاع الإقتصادي فيما يخص تطوير قطاع الذهب وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، وأيلولة مصفاة الذهب لوزارة الطاقة والتعدين بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة خلال ٣ شهور، مشددًا على العمل في تنظيم التعدين الأهلي بصورة تراعي حقوق المعدنين والشروط المهنية والصحية والبيئية كما ان المجلس وجه بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.وختم وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي بإسم الحكومة الإنتقالية أن المجلس قد إطَلع على الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والعصابات المنظمة، وأمن على تنفيذ الخطة الشاملة لحفظ أمن البلاد، واتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين.